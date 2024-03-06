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11:51 06.03.2024

В Україні 1,3 тис. великих прийомних родин, у яких зростають 8,9 тис. дітей - Мінсоцполітики

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В Україні 1,3 тис. великих прийомних родин, у яких зростають 8,9 тис. дітей - Мінсоцполітики

В Україні 1299 великих прийомних родин, у яких зростають 8930 дітей, повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Дитячий будинок сімейного типу - це фактично велика прийомна родина, де діти зростають у сімейній турботі. В одній такій родині виховуються від п'яти прийомних дітей, а може бути до десяти дітей разом із рідними. (...) В Україні 1299 великих прийомних сімей - у них зростають 8930 дітей, які залишилися сиротами або без батьківського піклування", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві зазначили, що назва "дитячий будинок сімейного типу" потребує перегляду, бо може створювати враження, що діти живуть у справжньому дитбудинку, та стигматизувати їх.

Згідно з повідомленням, батьки-вихователі цих будинків мають таку підтримку: грошове забезпечення; сплату єдиного внеску на соціальне страхування за рахунок бюджетних коштів; державну соціальну допомогу на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; службовий будинок або квартиру; також може надаватися в користування земельна ділянка або транспортний засіб.

Теги: #діти #дитбудинки

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