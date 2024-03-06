Унаслідок атаки дронів на Хмельниччині без енергопостачання залишалися понад 14 тис. споживачів - Міненерго

У Хмельницькій області вночі внаслідок обстрілу підстанції обленерго виникла пожежа, що призвело до вимкнення кількох ліній електропередачі, повідомило Міністерство енергетики в середу.

За його даними, це призвело до знеструмлення понад 14 тис. споживачів у 30 населених пунктах, але станом на 8:00 ранку пожежу ліквідували, і без електроенергії залишалися понад 2,5 тис. абонентів. Тривають відновлювальні роботи.

Крім того, через технологічні порушення відключали ПС 330 кВ в Одеській області. Обладнання підстанції протягом двох годин було підключено до роботи, знеструмлення споживачів не було.

Загалом дефіциту електроенергії в енергосистемі України немає. У резерві перебувають сім блоків ТЕС і ТЕЦ, які будуть задіяні в разі потреби.

"Власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії. Ситуація контрольована. Система збалансована. Графіки відключень не застосовуються", - зазначили в міністерстві.

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