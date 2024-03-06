У Чорному морі немає жодного ворожого корабля - Генштаб ЗСУ

В акваторії Чорного моря станом на 7:00 середи кораблів російських окупантів немає, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, не ракетоносій.

Як повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці у середу, у Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, з яких один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет.

За минулу добу в інтересах РФ прохід окупованою Керченською протокою здійснили 16 суден у бік Азовського моря, з них чотири рухалися з протоки Босфор, і 19 суден у бік Чорного моря, з них три продовжили рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - йдеться в повідомленні.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про знищення патрульного корабля Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" у ніч на 5 березня 2024 року. Вогневе ураження вороже судна було здійснено в територіальних водах України неподалік Керченської протоки.