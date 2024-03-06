Окупанти за добу завдали 328 ударів по 6 містах і селах Запорізької області

Окупанти за добу завдали 328 ударів по 6 містах і селах Запорізької області, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у середу вранці.

"328 ударів по 6 містах і селах Запорізької області завдав ворог протягом доби", - написав він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, військовослужбовці РФ випустили 7 авіаснарядів по Малинівці, Гуляйполю та Малій Токмачці, здійснили 21 РСЗВ-обстріл Малинівки, Малої Токмачки та Роботиного, а також атакували 59 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

Крім того, 241 артудар припав на територію Гуляйполя, Роботине, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки та Левадного.

"Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - інформував Федоров.