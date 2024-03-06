Трамп виграв первинні внутрішньопартійні вибори в чотирьох штатах

Колишній президент США Дональд Трамп виграв первинні внутрішньопартійні вибори у Вірджинії, Північній Кароліні, Оклахомі та Теннессі, згідно з прогнозами загальнонаціональних телеканалів, повідомляє Голос Америки 6 березня.

"У 15 штатах відбулися республіканські праймеріз у межах Супервівторка для вибору кандидата на участь у президентських виборах. Трамп, який збирається знову посперечатися з Джо Байденом за президентство, як очікується, заявить у вівторок про свою абсолютну перемогу на первинних виборах серед республіканців", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що середні показники екзит-полів, складені RealClearPolitics, говорять про те, що Трамп на два пункти попереду президента Джо Байдена на президентських виборах, якби вони відбувалися зараз.