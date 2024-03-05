Рятувальники намагаються запобігти поширенню вогню біля озера Тягле в Києві, КМДА просить поліцію розслідувати причини пожежі

Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) «Київська служба порятунку» та ДСНС роблять усе, щоб запобігти поширенню вогню та локалізувати пожежу, що сталася а відкритій території поблизу озера Тягле. Водночас посадовці КМДА вимагають від правоохоронних органів розслідувати причини пожежі. Про це повідомляє сайт КМДА.

Пожежа сталося через загоряння травʼяного настилу та очерету.

Як інформує Департамент муніципальної безпеки КМДА, робота рятувальників ускладнена тим, що шляхи під'їзду до осередків пожежі підтоплені.

Заступник голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів та Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА звертаються до Головного управління Національної поліції у місті Києві з проханням провести розслідування обставин пожежі та у випадку встановлення факту підпалу притягнути винних до відповідальності.