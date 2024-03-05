Події

19:05 05.03.2024

Польські кораблі провели навчальні артилерійські стрільби в Балтійському морі

1 хв читати
Польські кораблі провели навчальні артилерійські стрільби в Балтійському морі

У рамках навчань у Балтійському морі польські військово-морські сили провели стрільби з корабельних гармат, повідомила у вівторок пресслужба Міністерства національної оборони Польщі.

"Під час навчань Wargacz-24 кораблі 8 флотилії берегової оборони Польщі обстріляли військово-морський полігон (район Балтійського моря, виділений для випробувань кораблів, різних видів зброї та бойової техніки і для проведення бойової підготовки кораблів - ІФ-У) боєприпасами корабельної артилерії", - йдеться в повідомленні в офіційних соцмережах Міноборони Польщі.

Там наголосили, що "виконання вогневих завдань по надводних і повітряних цілях - украй важливий елемент підготовки на морі".

Поряд із країнами Балтії та Німеччиною Польща є країною, яка приймає на своїй території навчання Steadfast Defender-2024 ("Стійкий захисник"), що тривають із січня до травня. У маневрах задіяні близько 90 тис. військовослужбовців, близько 50 кораблів, 80 літаків, 1,1 тис. одиниць наземної військової техніки, зокрема 133 танки. Під час Steadfast Defender Збройні сили Польщі, зокрема, проводять низку власних навчань різних родів військ.

Теги: #польща #кораблі #балтика #стрільби

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:05 04.03.2024
Посол України закликав польських фермерів припинити блокаду кордону

Посол України закликав польських фермерів припинити блокаду кордону

14:28 04.03.2024
Українсько-польська комісія з торговельно-економічного співробітництва засідатиме 11 березня - Шмигаль

Українсько-польська комісія з торговельно-економічного співробітництва засідатиме 11 березня - Шмигаль

14:11 04.03.2024
Україна забезпечила у 2022-2023 рр. додаткове зростання ВВП Польщі на 1-3% щорічно - Шмигаль

Україна забезпечила у 2022-2023 рр. додаткове зростання ВВП Польщі на 1-3% щорічно - Шмигаль

21:32 03.03.2024
Польща веде неофіційні переговори з головою Єврокомісії щодо роботи агросектору

Польща веде неофіційні переговори з головою Єврокомісії щодо роботи агросектору

15:14 03.03.2024
У Польщі автомобіль виїхав на тротуар, постраждали 20 осіб, серед них 6 українців

У Польщі автомобіль виїхав на тротуар, постраждали 20 осіб, серед них 6 українців

13:38 01.03.2024
Польща почала перевіряти на кордоні фури, що прямують із Литви

Польща почала перевіряти на кордоні фури, що прямують із Литви

15:29 29.02.2024
Польща може наслідувати приклад Латвії і заборонити російські продукти - Туск

Польща може наслідувати приклад Латвії і заборонити російські продукти - Туск

14:49 29.02.2024
Генпрокурор Польщі наголошує на важливості створення спеціального трибуналу за злочин агресії

Генпрокурор Польщі наголошує на важливості створення спеціального трибуналу за злочин агресії

10:15 29.02.2024
Спікер Ради і маршалок сейму Польщі обговорили ситуацію на українсько-польському кордоні

Спікер Ради і маршалок сейму Польщі обговорили ситуацію на українсько-польському кордоні

20:11 28.02.2024
Уряд не веде переговори про закриття кордонів із Польщею - Кубраков

Уряд не веде переговори про закриття кордонів із Польщею - Кубраков

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Домовленості з партнерами щодо оборонного виробництва реалізуємо якнайшвидше

МКС видав ордер на арешт командувача дальньої авіації РФ та екскомандувача ЧФ РФ за злочини проти людяності у зв'язку з обстрілами енергоструктури України

В Україні судитимуть екснардепа Мураєва за підривну діяльність на користь РФ

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" знищено два російські танки та дев'ять бронемашин - Тарнавський

Унаслідок знищення російського "Сергея Котова" загинули сім членів екіпажу, ще шестеро поранено - ГУР

ОСТАННЄ

Комітет гумполітики рекомендував ВР ухвалити в цілому законопроєкт про застосування англійської мови в Україні

Домовленості з партнерами щодо оборонного виробництва реалізуємо якнайшвидше

Українська авіація завдала за добу ударів по 11 місцях скупчення окупантів і збила 3 ворожі винищувачі

Окупанти за добу завдали двох ракетних і 67 авіаударів по Україні, обстріляли понад 160 населених пунктів

КМДА утворила тимчасову комісію щодо вирішення проблемних питань "Київміськбуду"

ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 34 ворожі атаки, на авдіївському 22

Форум GLOBSEC-2024 відбудеться у Празі

Між регіоном Тоскана та Київською областю підписано Угоду про побратимство

Стимулювання повернення українців з-за кордону не передбачає адміністративних заходів - Шмигаль

ТЧХУ та Coca Cola HBC Ukraine з нуля відновлюють у Київській області сільський дитсадок, зруйнований армією РФ під час окупації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА