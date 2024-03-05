Польські кораблі провели навчальні артилерійські стрільби в Балтійському морі

У рамках навчань у Балтійському морі польські військово-морські сили провели стрільби з корабельних гармат, повідомила у вівторок пресслужба Міністерства національної оборони Польщі.

"Під час навчань Wargacz-24 кораблі 8 флотилії берегової оборони Польщі обстріляли військово-морський полігон (район Балтійського моря, виділений для випробувань кораблів, різних видів зброї та бойової техніки і для проведення бойової підготовки кораблів - ІФ-У) боєприпасами корабельної артилерії", - йдеться в повідомленні в офіційних соцмережах Міноборони Польщі.

Там наголосили, що "виконання вогневих завдань по надводних і повітряних цілях - украй важливий елемент підготовки на морі".

Поряд із країнами Балтії та Німеччиною Польща є країною, яка приймає на своїй території навчання Steadfast Defender-2024 ("Стійкий захисник"), що тривають із січня до травня. У маневрах задіяні близько 90 тис. військовослужбовців, близько 50 кораблів, 80 літаків, 1,1 тис. одиниць наземної військової техніки, зокрема 133 танки. Під час Steadfast Defender Збройні сили Польщі, зокрема, проводять низку власних навчань різних родів військ.