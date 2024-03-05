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17:33 05.03.2024

Подоляк про ордери МКС для російських генералів: Глобальний світ чітко фіксує той тип війни, яку РФ веде проти цивільного населення України

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Подоляк про ордери МКС для російських генералів: Глобальний світ чітко фіксує той тип війни, яку РФ веде проти цивільного населення України

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав бездоганним рішення Міжнародного кримінального суду щодо видачі двох ордерів на арешт російських генералів Сергія Кобилаша та Віктора Соколова за воєнні злочини на території України.

"Це рішення вочевидь вказує на три обставини, що змінилися: 1. Військові злочини Росії отримають належні юридичні оцінки. 2. Глобальний світ чітко фіксує тип тієї війни, яку Росія веде на території України і проти цивільного населення. 3. Більше ніяких табу на ордери для Росії і ніяких "історичних відстрочок". Поіменна лава підсудних у глобальній юрисдикції для безумовних російських авторів, організаторів і виконавців воєнних злочинів", - написав Подоляк у телеграм-каналі.

Зокрема, за його словами, "Обидва ці персонажі системно й навмисно використовують військові інструменти для масового умертвіння цивільного населення України та завзято виконують замовлення на масштабні ракетні обстріли території суверенної країни".

Раніше у вівторок Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша і колишнього командувача Чорноморським флотом РФ Віктора Соколова за причетність до обстрілів енергетичної інфраструктури України.

 

Теги: #мкс #подоляк

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