Інтерфакс-Україна
17:12 11.08.2025

Двосторонній формат перемовин Росія-США не вирішить питання війни і миру – Подоляк

Двосторонній формат перемовин Росія-США не вирішить питання війни і миру загалом, присутність України необхідна на тому чи іншому переговорному форматі, повідомив заступник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Двосторонній формат Росія-Сполучені Штати, він не вирішить питання війни і миру в цілому. Ще раз підкреслюю, Сполучені Штати можуть мати право, Трамп може мати право зустрічатися з ким завгодно на будь-які теми. Але, безумовно, якщо ми хочемо прийти до фіналу цієї війни, присутність України безсумнівно, присутність Європи опосередковано чи синхронізовані позиції, чи напряму - також безсумнівно, тому що все це стосується, перш за все, європейського континенту", - сказав Подоляк у ефірі національного телемарафону у понеділок.

За його словами, очікування щодо перемовин "занадто високі".

"На мій погляд, нічого суттєвого ми не отримаємо. Тому що все ж таки є розуміння, що таке Російська Федерація і що Путін вкладає в припинення війни", - додав заступник керівника ОП.

Проте він додав, що це "пожвавлення певних процесів", і Україна має вийти на правильні переговорні позиції, де мають бути присутні президент Володимир Зеленський і представники Європи, можливо інші глобальні держави, які мають вплив на РФ.

Окрім того, Подоляк оцінив можливість участі Зеленського на перемовинах 15-го числа на Алясці у "п’ятдесят на п’ятдесят", оскільки "точно немає поки що сценарію".

