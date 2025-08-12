Інтерфакс-Україна
11:45 12.08.2025

Путін хоче, щоб Україна зникла як держава, тому розмови про "мінімальні вимоги Москви" безглузді – Подоляк

Приєднання територій не є кінцевою метою Путіна, заявив заступник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, він не згодний із самим існуванням України.

"Путін хоче, щоб ми зникли як держава. Прагне позбавити нас армії, зовнішньої політики, права голосу у власному домі. Маємо стати невиразним русифікованим придатком імперії. Тому розмови про "мінімальні вимоги Москви" безглузді – існують лише максимальні", - написав Подоляк в телеграм-каналі.

Він вказав, що Кремль "живиться війною" та не зупиниться до стратегічної поразки, коли агресія стане для РФ непосильною.

"Будь-які інші варіанти перемир’я означатимуть паузу на російських умовах. Це знищить міжнародне право. Світ отримає сигнал: за менший злочин карають санкціями, за більший – санкції знімають. Глобальна система безпеки зруйнується, а війна стане універсальним способом розв’язання суперечок", - наголосив він.

"Єдиний шлях до сталого миру – зробити так, щоб Кремль боявся навіть думати про нову агресію", - додав Подоляк.

 

Теги: #подоляк #офіс_президента

