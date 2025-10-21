В рамках програми "Контракт 18-24" для служби можна обрати будь-яку бригаду – Паліса

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса повідомив, що програма "Контракт 18-24" відтепер передбачає можливість обрати контрактникам будь-яку бригаду для проходження служби.

"Продовжуємо розширювати "Контракт 18-24". На початку можна було обрати лише кілька бригад, згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України. Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду. І всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь", - написав Паліса в Телеграм.

"Контракт 18-24" – це добровільна служба за контрактом для громадян віком з 18 до 24 років, яка дозволяє всього за 1 рік отримати конкурентні виплати, престижний досвід та соціальні гарантії, яких немає у цивільному житті.

Після закінчення строку дії контракту військовослужбовець має право звільнитися з військової служби або укласти новий контракт. Добровольці, які уклали та відслужили річний контракт, отримують можливість на 12 місяців бути звільненими від мобілізації.