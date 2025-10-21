Інтерфакс-Україна
Події
17:07 21.10.2025

В рамках програми "Контракт 18-24" для служби можна обрати будь-яку бригаду – Паліса

1 хв читати

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса повідомив, що програма "Контракт 18-24" відтепер передбачає можливість обрати контрактникам будь-яку бригаду для проходження служби.

"Продовжуємо розширювати "Контракт 18-24". На початку можна було обрати лише кілька бригад, згодом експеримент розширили, а тепер є рішення включити в програму всі бойові підрозділи Сил оборони України. Тепер кожен, хто хоче стати на захист України в такому віці, може обрати будь-яку бригаду. І всі бригади зможуть набирати до своїх лав вмотивовану молодь", - написав Паліса в Телеграм.

"Контракт 18-24" – це добровільна служба за контрактом для громадян віком з 18 до 24 років, яка дозволяє всього за 1 рік отримати конкурентні виплати, престижний досвід та соціальні гарантії, яких немає у цивільному житті.

Після закінчення строку дії контракту військовослужбовець має право звільнитися з військової служби або укласти новий контракт. Добровольці, які уклали та відслужили річний контракт, отримують можливість на 12 місяців бути звільненими від мобілізації.

Теги: #контракт_18_24 #офіс_президента

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:02 03.10.2025
"Контракт 18–24" трансформується: служба з дронами для тих, хто цікавиться технікою

"Контракт 18–24" трансформується: служба з дронами для тих, хто цікавиться технікою

09:28 30.09.2025
В ОП відзначають високу оцінку представниць ЄС щодо домашнього завдання України у питаннях національних спільнот

В ОП відзначають високу оцінку представниць ЄС щодо домашнього завдання України у питаннях національних спільнот

16:41 05.09.2025
Зеленський доручив уряду та ОП протягом місяця запропонувати цілісну платформу для ветеранів

Зеленський доручив уряду та ОП протягом місяця запропонувати цілісну платформу для ветеранів

20:21 02.09.2025
Над проєктами у сфері культури, історії та релігії в Офісі президента буде працювати військова та науковиця Титаренко

Над проєктами у сфері культури, історії та релігії в Офісі президента буде працювати військова та науковиця Титаренко

12:51 28.08.2025
В ОП назвали атаку по Києву відповіддю Путіна на всі міжнародні зусилля щодо миру, закликали світ відреагувати

В ОП назвали атаку по Києву відповіддю Путіна на всі міжнародні зусилля щодо миру, закликали світ відреагувати

09:51 22.08.2025
Офіс президента реформують, залучивши на роботу військовослужбовців з бойовим досвідом – Єрмак

Офіс президента реформують, залучивши на роботу військовослужбовців з бойовим досвідом – Єрмак

11:45 12.08.2025
Путін хоче, щоб Україна зникла як держава, тому розмови про "мінімальні вимоги Москви" безглузді – Подоляк

Путін хоче, щоб Україна зникла як держава, тому розмови про "мінімальні вимоги Москви" безглузді – Подоляк

18:02 11.08.2025
Начальник Генштабу визначив перелік з 46 підрозділів для операторів дронів за "Контрактом 18-24"

Начальник Генштабу визначив перелік з 46 підрозділів для операторів дронів за "Контрактом 18-24"

21:00 08.08.2025
Програма "Контракт 18-24" для операторів дронів залучила вже 46 підрозділів - Паліса

Програма "Контракт 18-24" для операторів дронів залучила вже 46 підрозділів - Паліса

20:27 25.07.2025
Жовква обговорив з послами країн Північної Європи та Балтії зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі

Жовква обговорив з послами країн Північної Європи та Балтії зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі

ВАЖЛИВЕ

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Рада продовжила строк проведення загальної мобілізації

Рада продовжила воєнний стан в Україні

Бійці ССО знищили ворожі штурмові групи на півночі Слобожанщини

ОСТАННЄ

На Київщині сталася ДТП за участю підлітків: один загинув, шестеро травмовані

Сибіга провів зустріч із послом Молдови, який завершує свою каденцію в Україні

Російський дрон поцілив у цивільну автівку у Харківській області, двоє постраждалих

Нідерланди підтримують європейських лідерів щодо миру в Україні, візьмуть участь в зустрічі "Коаліції охочих" у пʼятницю - премʼєр

Асоціація українських операторів грального бізнесу підтримує ініціативу PlayCity щодо оновлення реєстру залежних

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Розраховувати на роботу ЗАЕС не варто за відсутності повної інформації про її технічний стан – топ-менеджер Westinghouse

Забезпечення фронту українською зброєю на кінець року має бути не менше ніж 50% - нарада Зеленського з Умєровим

Westinghouse планує максимально залучити українських виробників обладнання при будівництві ХАЕС-5,6

Ще один навідник російських КАБів на лінії оборони Харкова проведе 15 років за гратами - СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА