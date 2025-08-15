Інтерфакс-Україна
19:24 15.08.2025

Україна оцінюватиме результати зустрічі на Алясці за трьома критеріями, серед них негайне припинення вогню - Подоляк

Україна оцінюватиме результати зустрічі в Алясці за трьома критеріями, серед них негайне припинення вогню, узгоджені з Україною та Європою принципи подальшого мирного процесу, та тиск на РФ, ніяких торгів територіями не має бути, заявив заступник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Україна оцінюватиме результати зустрічі в Анкориджі за трьома критеріями. 1) Негайне безумовне й повне припинення вогню. 2) Узгоджені з Україною та Європою принципи подальшого мирного процесу – без права вето Москви. Зокрема, реальний тристоронній формат переговорів. 3) Зрозумілий сигнал усім іншим країнам – реципієнтам російських ресурсів: підтримка війни означає ізоляцію та втрату ринків. Санкції", - написав Подоляк у телеграм-каналі у п'ятницю.

"Ані торгу територіями, ані особливих статусів для окупованих районів. Спершу припиняють умирати люди, потім розпочинається політика", - наголосив він.

Заступник керівника ОП зазначив очевидність того, що президент США Дональд Трамп "хоче покинути Аляску миротворцем, а не статистом у чужому (читай – російському) сценарії".

При цьому, Подоляк зауважив, що це можливо лише тоді, коли пункт про припинення вогню буде виконано буквально за години. У іншому випадку мають автоматично вмикатися жорсткі інструменти тиску.

 

