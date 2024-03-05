Унаслідок знищення російського "Сергея Котова" загинули сім членів екіпажу, ще шестеро поранено - ГУР

Унаслідок знищення українськими силами патрульного корабля Чорноморського флоту РФ "Сергея Котова" загинули 7 членів екіпажу і ще 6 поранені.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Головному управлінні розвідки Міноборони України, унаслідок ураження дронами російський корабель затонув, у результаті загинули 7 осіб, 6 були поранені, і ще 52 члени екіпажу евакуйовані.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про знищення патрульного корабля Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов". "У ніч на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель чорноморського флоту РФ "cєрґєй котов". Місія відбулася у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Унаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проєкту 22160 "cєрґєй котов" зазнав ушкоджень корми, правого та лівого бортів", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі ГУР МО.

Також наголошується, що вогневе ураження "Котова" відбулося в територіальних водах України, недалеко від Керченської протоки, вартість потопленого корабля становить близько $ 65 млн.