"Агенція оборонних закупівель" уперше придбає через Prozorro 20 тис. БПАК - Міноборони

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони вперше закупить через систему Prozorro 20 тис. безпілотних авіаційних комплексів (БПАК), загальною вартістю майже 3 млрд грн, повідомляє пресслужба відомства.

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони вперше придбає через систему Prozorro 20 000 безпілотних авіаційних комплексів (БПАК). Загальна очікувана вартість - майже 3 млрд грн (без ПДВ). Термін поставки: до 31 травня 2024 року", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі Міноборони у вівторок.

Зазначається, що закупівля відбуватиметься за рахунок застосування рамкової угоди. Це дасть змогу в конкурентний спосіб купувати необхідні товарні позиції, не розкриваючи водночас чутливої інформації для загального доступу.

Згідно з даними від Міноборони, відповідні оголошення було опубліковано в Prozorro 4 березня за такими предметами закупівель:

БПАК типу DJI Mavic 3E - 15000 одиниць. Очікувана вартість - 2 000 550 000 грн (без ПДВ).

БПАК типу DJI Mavic 3 Thermal - 5000 одиниць. Очікувана вартість - 989 081 667 грн (без ПДВ).

При цьому в міністерстві зазначають, що очікувана вартість закупівель була розрахована за допомогою виведення середньої ціни на основі отриманих комерційних пропозицій.

"Ці тендери підтверджують нашу відданість прозорості та ефективності у сфері оборонних закупівель. Ми робимо все можливе, щоб забезпечити отримання найкращих рішень для нашої країни та наших військових", - зазначила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

У свою чергу заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков наголосив, що за допомогою використання технологій дронів українські захисники зможуть швидше звільнити захоплені території.

"Дрони відіграють критичну роль у сучасних військових операціях, забезпечуючи надійне здійснення розвідувальних, навігаційних і атакуючих функцій. За допомогою цих технологій Збройні сили України зможуть ефективніше бити ворога та швидше звільнити окуповані території", - наголосив він.