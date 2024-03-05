Росія тримає в Середземному морі два ракетоносці з "калібрами"

Російська Федерація вивела в Середземне море 2 кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", повідомляють станом на 7:00 у вівторок Військово-морські сили (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ).

Зазначається, що наразі на бойовому чергуванні кораблі в Чорному морі відсутні, в Азовському морі - 1 корабель, у Середземному морі - 3 кораблі, з них 2 є носіями "Калібр" із загальним залпом до 12 ракет.

Також в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 7 суден, з них 2 рухалися з протоки Босфор, до Чорного моря - 15 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.