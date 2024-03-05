Сили ППО збили над Одесою 18 ударних дронів
Російські окупанти продовжують атакувати із застосуванням дронів населені пункти півдня, над Одесою вночі було збито 18 ударних БПЛА, повідомляє командування Сил оборони півдня України у вівторок уранці.
"Вночі ворог знову підступно атакував ударними дронами типу "Shahed-131/136". Повторення злочинної тактики маневрів над житловими та промисловими районами Одеси та передмістя, створювало реальну загрозу мирним жителям, одночасно ускладнюючи роботу ППО. 18 баражуючих снарядів було збито", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.
За даними Сил оборони півдня, відбулося влучання в рекреаційний центр в Одеській області.
"На жаль, не вдалося уникнути влучень. В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкта. Сталося загоряння, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровчий заклад не функціонує від початку повномасштабного вторгнення. Також у рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими будівлями. За попередніми даними постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.