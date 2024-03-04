Французькі депутати закріпили право на аборти в конституції

У понеділок Франція вперше у світі закріпила право на аборт у конституції країни, повідомляє Reuters.

Члени Національних зборів і Сенату Франції на спеціальному спільному засіданні у Версалі більшістю голосів - 780 проти 72, схвалили цей крок.

Право на аборт у Франції визнано ширше, ніж у багатьох інших країнах: згідно з опитуваннями, близько 80% французів підтримують той факт, що аборти дозволені.

"Ми посилаємо повідомлення всім жінкам: ваше тіло належить вам, і ніхто не може вирішувати за вас", - сказав прем'єр-міністр Габріель Атталь законодавцям перед голосуванням.

Жінки мають законне право на аборт у Франції з моменту ухвалення закону 1974 року, який на той час багато хто різко критикував. Але рішення Верховного суду США 2022 року скасувати постанову у справі Роу проти Вейда, яка виключила конституційне право жінок на аборт, спонукало активістів домагатися того, щоб Франція стала першою країною, яка прямо закріпить це право у своєму основному законі.

Голосування в понеділок закріпило в статті 34 французької конституції, що "закон визначає умови, за яких жінка має гарантовану свободу вдатися до аборту".

"Франція перебуває в авангарді", - заявила голова нижньої палати парламенту Яель Браун-Піве, представник центристської партії президента Франції Еммануеля Макрона.