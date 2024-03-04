Представники оборонних блоків України та Великої Британії обговорили потреби ЗС України та розширення можливостей у межах Морської коаліції

Представники оборонних блоків України та Великої Британії обговорили оперативну обстановку і невідкладні потреби Збройних Сил України, а також можливості України щодо знищення російського флоту, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Відбулася продуктивна розмова з міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом і главою Збройних сил Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним", - написав Умєров у соціальній мережі Х у понеділок.

"Генерал-полковник Олександр Сирський поінформував про оперативну обстановку і невідкладні потреби", - інформував Умєров.

"Ми також обговорили можливості реалізації в рамках Коаліції з нарощування морського потенціалу. Успіх України у знищенні російського флоту має бути збільшений. Таким чином, нам необхідно розширити використання Україною безпілотників. Ми вдячні Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів стерлінгів на виробництво безпілотників для України", - додав він.