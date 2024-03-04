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19:08 04.03.2024

Окупанти за день завдали чотирьох ударів дронами-камікадзе і чотири рази обстріляли з артилерії Нікопольський район

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Окупанти за день завдали чотирьох ударів дронами-камікадзе і чотири рази обстріляли з артилерії Нікопольський район

Армія РФ протягом дня завдала чотирьох ударів дронами-камікадзе і здійснила стільки ж артобстрілів по Нікопольському району, зафіксовано множинні руйнування, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Протягом дня від атак ворога потерпала Нікопольщина – райцентр та Марганецька громада. На щастя, через це не постраждали люди. Але є руйнування", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.

За його даними, внаслідок обстрілів пошкоджені приватне підприємство, 9 будинків місцевих жителів, понівечена господарська споруда, ще одна - зруйнована. "Потрощені мікроавтобус і гараж. Зачепило кілька ліній електропередач й газогін. Виникла пожежа, її оперативно загасили", - йдеться в повідомленні.

"У Дніпровському районі працювала ППО. Через падіння уламків збитої ракети зайнялася будівля, яку не експлуатували. Вогонь рятувальники приборкали", - додав він.

Теги: #обстріли #дніпропетровська #наслідки

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