Окупанти за день завдали чотирьох ударів дронами-камікадзе і чотири рази обстріляли з артилерії Нікопольський район

Армія РФ протягом дня завдала чотирьох ударів дронами-камікадзе і здійснила стільки ж артобстрілів по Нікопольському району, зафіксовано множинні руйнування, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Протягом дня від атак ворога потерпала Нікопольщина – райцентр та Марганецька громада. На щастя, через це не постраждали люди. Але є руйнування", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.

За його даними, внаслідок обстрілів пошкоджені приватне підприємство, 9 будинків місцевих жителів, понівечена господарська споруда, ще одна - зруйнована. "Потрощені мікроавтобус і гараж. Зачепило кілька ліній електропередач й газогін. Виникла пожежа, її оперативно загасили", - йдеться в повідомленні.

"У Дніпровському районі працювала ППО. Через падіння уламків збитої ракети зайнялася будівля, яку не експлуатували. Вогонь рятувальники приборкали", - додав він.