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19:02 04.03.2024

ВАКС задовольнив позов Мін'юсту України про застосування санкцій до російського телеведучого Кисельова

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ВАКС задовольнив позов Мін'юсту України про застосування санкцій до російського телеведучого Кисельова

У понеділок, 4 березня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського телеведучого Дмитра Кисельова.

"ВАКС стягнув у дохід держави його активи, а саме: житловий будинок загальною площею 151,1 кв. м в Коктебелі, земельну ділянку загальною площею 0.2878 га, автомобіль Land Rover, причіп, а також 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Клуб Сковорода" і 30,95% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Промо.Юей", - повідомляє пресслужба ВАКС у фейсбуці.

Апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подано учасником справи та/або його представником до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п'яти днів з дня оголошення рішення суду.

Як повідомлялося, Мін'юст звернувся з позовом до ВАКС у лютому 2024 року. Як наголосили в міністерстві, Кисельов є російським пропагандистом, який із 2014 року публічно підтримує окупацію Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей. Від початку повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації на територію України продовжує діяльність, спрямовану на виправдання військової агресії Росії шляхом поширення пропаганди кремля щодо необхідності "денацифікації" та заперечення існування України як держави.

 

Теги: #мінюст #позов #кисельов

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