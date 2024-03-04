У Харкові судитимуть псевдоволонтера, який витратив в онлайн-казино 150 тис. грн пожертвувань на ЗСУ - прокуратура

Новобаварська окружна прокуратура Харкова затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного чоловіка, підозрюваного в шахрайстві (ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

"Харків'янин протягом другої половини 2022 року під виглядом волонтера публікував у соціальних мережах оголошення про збір грошей нібито на потреби Збройних сил України... Виручені від благодійників кошти зловмисник не перераховував на потреби української армії, а привласнював. Встановлено, що гроші він витрачав на ігри онлайн-казино", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, підозрюваний стверджував, що збирає гроші на дрон, бронежилети, рації, каски, генератор, акумулятори тощо, які необхідні бійцям, що стоять біля Харкова, а також захисникам Бахмута. У такий спосіб йому вдалося ошукати понад 20 осіб, видуривши в них близько 150 тис. грн.

Справу слухатимуть у Жовтневому районному суді Харкова.