Інтерфакс-Україна
Події
21:26 20.06.2025

Керівнику благодійного фонду у Львові, який ошукав військових і волонтера на 1,3 млн грн повідомили про підозру - поліція

2 хв читати
Керівнику благодійного фонду у Львові, який ошукав військових і волонтера на 1,3 млн грн повідомили про підозру - поліція

У Львові повідомили про підозру керівнику благодійного фонду, який ошукав військовослужбовців і волонтера майже на 1,3 млн грн, повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України.

"Кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими районного управління поліції №2 обласного ГУНП за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури Львова викрили керівника одного з благодійних фондів на заволодінні частиною коштів, які він збирав на придбання й доставку тепловізійних прицілів, квадрокоптерів, а також семи автомобілів для ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що 41-річний мешканець Львова упродовж 2023-2025 років для власного збагачення переконував потерпілих через різні месенджері перерахувати йому кошти на підконтрольні банківські картки.

"Утім, взяті на себе зобов’язання він не виконував. Наразі встановлено щонайменше 5 потерпілих, серед яких є військовослужбовці ЗСУ та волонтер. Загальна сума завданої матеріальної шкоди становить майже 1,3 млн гривень", - заявили у відомстві.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцем проживання фігуранта та в його транспортних засобах. Вилучено мобільні телефони та сім-картки, комп’ютерну техніку, майже два десятка банківських карток, документацію, чорнові записи і інші докази протиправної діяльності.

Слідчі повідомили про підозру керівнику благодійного фонду за ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі за рішенням суду підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває.

 

Теги: #шахрай #львів #підозра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 20.06.2025
Львів виділив земельні ділянки для будівництва соцжитла на 4,7 тис. мешканців

Львів виділив земельні ділянки для будівництва соцжитла на 4,7 тис. мешканців

11:53 20.06.2025
Мешканцю Херсонщини, що воював проти України в лавах ПВК "Вагнер", повідомлено про підозру

Мешканцю Херсонщини, що воював проти України в лавах ПВК "Вагнер", повідомлено про підозру

14:44 19.06.2025
Львів отримає EUR5 млн гранту від Франції на реконструкцію вул.Миколайчука та підготовку до запуску трамвая

Львів отримає EUR5 млн гранту від Франції на реконструкцію вул.Миколайчука та підготовку до запуску трамвая

15:36 13.06.2025
McDonald's відкрив новий заклад у Львові

McDonald's відкрив новий заклад у Львові

15:12 13.06.2025
1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ - тепер у Львові

1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ - тепер у Львові

14:46 13.06.2025
Новинському повідомлено про підозру в несплаті податків на понад 4 млрд грн

Новинському повідомлено про підозру в несплаті податків на понад 4 млрд грн

13:30 13.06.2025
Нову підозру отримав нардеп Шевченко, який перебуває під вартою за держзраду

Нову підозру отримав нардеп Шевченко, який перебуває під вартою за держзраду

11:57 13.06.2025
СБУ заочно повідомила про підозру російському реперу-пропагандисту Тіматі

СБУ заочно повідомила про підозру російському реперу-пропагандисту Тіматі

10:30 13.06.2025
ДБР повідомило нові підозри у справі щодо махінацій з виплатами у 110-ї ОМБр

ДБР повідомило нові підозри у справі щодо махінацій з виплатами у 110-ї ОМБр

19:22 11.06.2025
СБУ проводитиме контррозвідувальні заходи у Львові

СБУ проводитиме контррозвідувальні заходи у Львові

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Росія хоче воювати

Зеленський заявив про збільшення обсягів виробництва перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів"

Керівництво ЄС та НАТО зустрінеться із Зеленським 24 червня в Гаазі

Затримано міського голову Бердичева, у суботу суд обиратиме запобіжний захід - джерела

Рада ЄС 23 червня обговорить 18-й пакет санкцій для Росії, ухвалення рішення не передбачається

ОСТАННЄ

У Сумах через атаку БпЛА постраждала жінка - ОВА

Стефанчук: НАТО має залишатися союзом країн, який не дозволяє Кремлю малювати червоні лінії

Двоє херсонців постраждали внаслідок удару російської артилерії в Херсоні - ОВА

Через ворожу атаку в Запорізькій області постраждала вагітна жінка - Федоров

Європейські дипломати закликали Іран продовжувати переговори зі США

Зеленський: Росія хоче воювати

МЗС України прокоментувало беззаперечні докази грубого та системного порушення Росією Конвенції про заборону хімічної зброї

Практика обшуків без санкції слідчого судді зростає і трансформується в інструмент зловживань –адвокати

Зеленський заявив про збільшення обсягів виробництва перехоплювачів, які мають збільшити захист від "шахедів"

МЗС України прокоментувало доповідь генсека ООН на тему "Діти та збройний конфлікт" за 2024 рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА