Керівнику благодійного фонду у Львові, який ошукав військових і волонтера на 1,3 млн грн повідомили про підозру - поліція

У Львові повідомили про підозру керівнику благодійного фонду, який ошукав військовослужбовців і волонтера майже на 1,3 млн грн, повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України.

"Кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими районного управління поліції №2 обласного ГУНП за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури Львова викрили керівника одного з благодійних фондів на заволодінні частиною коштів, які він збирав на придбання й доставку тепловізійних прицілів, квадрокоптерів, а також семи автомобілів для ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що 41-річний мешканець Львова упродовж 2023-2025 років для власного збагачення переконував потерпілих через різні месенджері перерахувати йому кошти на підконтрольні банківські картки.

"Утім, взяті на себе зобов’язання він не виконував. Наразі встановлено щонайменше 5 потерпілих, серед яких є військовослужбовці ЗСУ та волонтер. Загальна сума завданої матеріальної шкоди становить майже 1,3 млн гривень", - заявили у відомстві.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцем проживання фігуранта та в його транспортних засобах. Вилучено мобільні телефони та сім-картки, комп’ютерну техніку, майже два десятка банківських карток, документацію, чорнові записи і інші докази протиправної діяльності.

Слідчі повідомили про підозру керівнику благодійного фонду за ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі за рішенням суду підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Досудове розслідування триває.