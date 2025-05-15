Інтерфакс-Україна
Події
15:38 15.05.2025

До України з Німеччини екстрадували підозрюваного в шахрайстві на 4 млн грн

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До України з Німеччини екстрадували підозрюваного в шахрайстві на 4 млн грн

З Німеччини екстрадовано 34-річного громадянина Тунісу, підозрюваного у шахрайстві на 4 млн грн, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Іноземця, який перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу, завдяки зусиллям органів прокуратури, Національної поліції та компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини затримали та екстрадували до України", - інформує прокуратура столиці в четвер.

За інформацією прокуратури, підозрюваний перебував в розшуку з 2022 року. Тоді за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва йому було заочно повідомлено про підозру у несанкціонованому доступі до інформаційних систем одного з приватних товариств та викраденні грошей з його рахунків (ч. 1 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України).

Слідство встановило, що 34-річний громадянин Тунісу, працюючи адміністратором на одному з майданчиків для фрілансу, здійснював вхід в електронні кабінети користувачів та змінював реквізити рахунків, на які надходила оплата за виконану роботу, на реквізити своєї дружини.

"Таким чином гроші перераховували їй. Внаслідок таких дій компанії було спричинено збитків майже на 4 мільйони гривень. Незаконні дії чоловіка викрили, втім він зумів покинути Україну", - зазначається в повідомленні.

Наразі до підозрюваного застосовано обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 908 тис. грн.

Теги: #екстрадиція #шахрай

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