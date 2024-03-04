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12:31 04.03.2024

СБУ повідомила про підозру російським генералам, які командували авіаударами по Бородянці

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СБУ повідомила про підозру російським генералам, які командували авіаударами по Бородянці

Служба безпеки України повідомила про підозру двом російським генералам, які командували авіаударами по багатоповерхових житлових будинках під час боїв за Київ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу ще на двох російських високопосадовців, які причетні до масових убивств цивільного населення під час боїв за Київ. У результаті комплексних заходів задокументовано воєнні злочини генерал-полковника Олександра Чайка - командувача Східного військового округу збройних сил росії, генерал-лейтенанта Володимира Кравченка - командувача 11 армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони збройних сил рф", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в понеділок.

За інформацією української спецслужби, під час повномасштабного вторгнення РФ фігуранти командували бомбардуванням житлових масивів селища Бородянка Київської області. "На початку березня 2022 р. Чайко віддав прямий наказ на вогневе ураження багатоквартирних будинків у центрі населеного пункту. Для виконання ворожого завдання Кравченко задіяв винищувачі-бомбардувальники Су-34 і штурмовики Су-25 зі складу 303 змішаної авіаційної дивізії рф", - наголошується в повідомленні.

У СБУ уточнюють, що під час вильоту ворожі літаки випустили 500-кілограмові фугасні авіабомби на житлові будинки, у яких на той час перебували мирні жителі Бородянки. "Унаслідок повітряної атаки рашисти зруйнували шість багатоквартирних будинків, що призвело до загибелі понад 30 місцевих жителів, зокрема малолітньої дівчинки", - нагадують у спецслужбі.

У СБУ наголошують, що частину постраждалих жителів досі не ідентифіковано, їх вважають зниклими безвісти. Під час слідства проведено понад 200 експертиз.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом російським генералам про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи щодо притягнення зловмисників до відповідальності. 

Теги: #сбу #бородянка #генерал_рф

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