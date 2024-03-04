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09:54 04.03.2024

Немчінов допускає запуск Центру уряду до 2025 року

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Немчінов допускає запуск Центру уряду до 2025 року

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов допускає запуск Центру уряду до 2025 року.

"Ми поставили це в план дій урядів на цей рік і як пріоритет для розробки відповідного законопроєкту. Це фактично формування на базі секретаріату Кабінету Міністрів органу, який значно посилює координацію, і з боку Міністерств і ЦОВВ, і експертність документів... Формування сильного Центру уряду – це передусім розробка правильної нормативної бази. Плюс ми повинні розглядати Центр уряду в контексті загального завершення реформи державного управління і позбавлення уряду непритаманних функцій", - сказав Немчінов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що формування Центру уряду - це фактично посилення можливості уряду щодо ухвалення нормотворчих документів і посилення регламентної роботи, "той інструмент, який дозволить "урядовій машині" працювати злагоджено і стабільно".

На запитання, чим Центр уряду відрізнятиметься від Секретаріату Кабміну, міністр заявив, що "Секретаріат, за великим рахунком, є допоміжним органом, який готує засідання уряду та забезпечує діяльність керівництва уряду", а Центр уряду має бути тим органом, який, отримавши відповідний статус, "робитиме правильну експертизу", що стосуватиметься загалом політики міністерств і ЦОВВ.

"Тобто, щоб ці політики чітко були закріплені за відповідними експертами в Центрі уряду і відповідним чином відображалися при винесенні нормативки, зокрема на засідання уряду", - додав він.

Також Немчінов зазначив, що Центр уряду може перейняти на себе питання організаційного кадрового забезпечення міністерств.

"Тому що зараз, коли ми робили комплексно-функціональне обстеження, ми подивилися за деякими міністерствами і ЦОВВ, функція обслуговування перевищувала понад 30%, що більше, ніж загальноприйнята практика в країнах Європейського Союзу. Для міністерств ми думали над тим, щоб централізувати це. Ми вже декілька років працюємо з проєктом HRMIS, який займається кадрово-фінансовим забезпеченням державної служби. Зараз триває його аудит, тому що ми хочемо зрозуміти, на якій він стадії, і чи ми можемо при формуванні Центру уряду його повноцінно використати для міністерств", - розповів міністр.

За його словами, за наявності нормального цифрового елемента можна багато функціоналу від міністерств забрати на Центр уряду, "і не буде потреби в такому великому апараті з обслуговування".

На думку Немчінова, керівником Центру уряду має бути державний секретар Кабміну.

"Ми запланували собі перший квартал цього року, тобто фактично маємо ще місяць для того, щоб зробити перший концепт, і я маю надію, що в першому півріччі ми зможемо вже перейти до обговорення проєкту закону з експертним середовищем. Тому що це досить серйозний документ, він стосується, зокрема, винесення змін щодо політичного статусу. Тому що ні для кого не секрет, що є юридичні баталії щодо того, чи Секретаріат Кабміну має бути юридичною особою, чи мають бути як інші органи, які забезпечують роботу Верховної Ради чи президента України", - заявив міністр, припустивши, що Центр уряду може запуститься ще до 2025 року.

Як повідомлялося, у грудні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховував на створення Центру уряду орієнтовно в першій половині 2023 року.

Теги: #центр #уряд #немчінов

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