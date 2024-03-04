У Самарській області РФ підірвали залізничний міст, через який ворог транспортував військові вантажі, - ГУР МО

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомляють, що в Самарській області РФ було підірвано силові конструкції залізничного мосту, через який ворог транспортував військові вантажі, рух поїздів паралізовано.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у самарській області на росії. 4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій", - ідеться в повідомленні ГУР МО в понеділок.

Зазначається, що Росія використовувала цю залізничну гілку для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімер" у місті Чапаєвську Самарської області.

"З огляду на характер пошкоджень залізничного моста його використання в найближчі кілька тижнів буде неможливим", - зазначають у ГУР МО.