Окупанти атакували дроном-камікадзе Нікопольський район, є пошкодження

Окупанти ввечері атакували дроном-камікадзе Нікопольський район, є ушкодження, обійшлося без постраждалих, інформував голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у понеділок уранці.

"Увечері під ворожим ударом була Нікопольщина. По райцентру агресор влучив дроном-камікадзе. Пошкоджено пошту, приватний будинок та авто. Марганець окупанти обстріляли з важкої артилерії. Зачепили лінію електропередачі", - написав він у телеграм-каналі.

Лисак уточнив, що люди не постраждали.