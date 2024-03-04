Події

07:07 04.03.2024

Міноборони Франції опублікувало список військової техніки, відправленої в Україну за два роки

1 хв читати
Міноборони Франції опублікувало список військової техніки, відправленої в Україну за два роки

Міністерство оборони Франції опублікувало на своєму сайті список військової техніки, відправленої в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії до 31 грудня 2023 року.

Ідеться про 50 пунктів найменувань, зокрема в переліку 30 артилерійських установок Caesar, 250 бронеавтомобілів VAB у різних модифікаціях, 38 бронеавтомобілів AMX10, понад мільйон набоїв, 160 розвідувальних дронів. Водночас засекречено кількість переданих ракет Crotale, Aster і SCALP.

"Загалом Франція поставила в Україну військової техніки на загальну суму 2,615 млрд євро, до яких додано 1,2 млрд євро, пожертвувані до Європейського фонду миру (EFF), тобто підтримка на суму понад 3,8 млрд євро в період з 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року... Ці фінансові зусилля супроводжуються рішучими діями в сфері навчання, оскільки близько 10 000 українських солдатів уже пройшли навчання в арміях Польщі та Франції", - йдеться в документі.

 

 

 

Теги: #франція #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:53 01.03.2024
Макрон обговорить війну в Україні з лідерами партій французького парламенту 7 березня

Макрон обговорить війну в Україні з лідерами партій французького парламенту 7 березня

01:27 01.03.2024
Франція передасть ЗСУ 100 безпілотників, замовлених у компанії Delair

Франція передасть ЗСУ 100 безпілотників, замовлених у компанії Delair

20:18 28.02.2024
Фінляндія не накладає жодних обмежень на використання Україною військової допомоги

Фінляндія не накладає жодних обмежень на використання Україною військової допомоги

17:57 27.02.2024
Розміщення західних військ в Україні необов'язково означає їхню участь у військових діях із РФ - глава МЗС Франції

Розміщення західних військ в Україні необов'язково означає їхню участь у військових діях із РФ - глава МЗС Франції

07:00 27.02.2024
Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі для України боєприпасів за межами ЄС

Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі для України боєприпасів за межами ЄС

03:21 27.02.2024
Макрон не виключає відправлення західних військ в Україну в майбутньому, але наголошує на відсутності консенсусу

Макрон не виключає відправлення західних військ в Україну в майбутньому, але наголошує на відсутності консенсусу

02:07 27.02.2024
Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності

Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності

13:20 25.02.2024
Глава МВС: за два роки повномасштабної війни жодна одиниця зброї не перетнула кордон України з ЄС

Глава МВС: за два роки повномасштабної війни жодна одиниця зброї не перетнула кордон України з ЄС

03:24 25.02.2024
Французькі фермери увірвалися на сільськогосподарський ярмарок у Парижі

Французькі фермери увірвалися на сільськогосподарський ярмарок у Парижі

15:58 22.02.2024
Уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму майже $250 млн

Уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму майже $250 млн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів

Україна чекає життєво необхідних поставок, зокрема, американського рішення

В Одесі під завалами знайдено тіло дівчинки 8-ми років

Глава МЗС Туреччини: Для України і РФ настав час почати переговори про припинення вогню, звичайно, це не означає визнання окупації

В Одесі з-під завалів дістали тіло десятирічного хлопчика

ОСТАННЄ

Сили оборони за добу ліквідували 1150 окупантів

Українська авіація за добу атакувала сім районів розташування сил РФ

За добу було 78 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 20 атак

Війська РФ за добу завдали по Україні сім ракетних і 50 авіаційних ударів

Фінляндія вперше бере участь у спільних військових навчаннях НАТО

У Гаїті озброєні банди напали на в'язницю і випустили чотири тисячі ув'язнених

4 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ізраїль не відправить делегацію для переговорів до Єгипту, поки ХАМАС не надасть список живих заручників

Трамп переміг на кокусах у 3 штатах і збільшив свої шанси на участь у президентських виборах

Канада розширила санкційний список росіян у зв'язку зі смертю Навального

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА