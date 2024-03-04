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04:42 04.03.2024

Ізраїль не відправить делегацію для переговорів до Єгипту, поки ХАМАС не надасть список живих заручників

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Ізраїль не відправить делегацію для переговорів до Єгипту, поки ХАМАС не надасть список живих заручників

 ХАМАС відмовляється надати список живих заручників, тому Ізраїль не відправить делегацію в Каїр на переговори про перемир'я за посередництва Єгипту, Катару і США, повідомляє The Times of Israel у неділю, 3 березня.

"Ізраїль отримав відповідь від ХАМАСу щодо угоди зі звільнення заручників, укладеної в Парижі минулими вихідними, але терористична організація, що базується в Секторі Газа, відмовилася відповісти на вимогу Єрусалима отримати список живих заручників і вказати, скільки палестинських ув'язнених Ізраїль має звільнити за кожного заручника", - повідомив виданню ізраїльський чиновник.

Зазначається, що переговори в Каїрі спрямовані на досягнення угоди про тимчасове перемир'я в Газі в обмін на звільнення частини заручників, яких утримує ХАМАС, а також палестинських в'язнів з боку Ізраїлю.

 

Теги: #хамас #переговори #ізраіль

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