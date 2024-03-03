Глава МЗС Литви про удар по Одесі: Вбиваючи немовлят уві сні, РФ заявляє про явну неповагу до будь-яких мирних угод

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що вчорашнім ударом по багатоповерхівці в Одесі Росія заявляє про явну неповагу до будь-яких мирних угод.

"Це абсолютно обурливе вбивство. Свідомо вбиваючи немовлят уві сні, Росія демонструє явну зневагу до будь-яких мирних угод, як минулих, так і майбутніх. Повинні бути серйозні і негайні наслідки, а не тривала безкарність", - написав він у соцмережі X у неділю ввечері.

Раніше Офіс генерального прокурора України повідомив, що в Одесі внаслідок вчорашнього удару БПЛА по багатоповерхівці загинули 12 осіб, зокрема 5 дітей.