ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 27 ворожих атак, на авдіївському 18 - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському і новопавлівському напрямках, загалом упродовж доби відбулося 68 бойових зіткнень.

"Противник продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів повної окупації України, ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об'єктів. Ворог активно застосовує авіацію і квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Найбільше атак окупантів відбито на новопавлівському та авдіївському напрямках. "На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області... На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де за підтримки авіації ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні.

Дев'ять ворожих атак відбито на куп'янському напрямку в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області, три атаки - на лиманському напрямку в районах населених пунктів Терни та Верхньокам'яне Донецької області, чотири - на бахмутському напрямку в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.

На оріхівському та херсонському напрямках на лівому березі Дніпра ворог наступальних (штурмових) дій не вів, при цьому наголошується, що окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра в Херсонській області.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.