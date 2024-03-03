Події

19:13 03.03.2024

В Івано-Франківську затримано групу хуліганів, які нападали на перехожих із газовими балончиками

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В Івано-Франківську затримано групу хуліганів, які нападали на перехожих із газовими балончиками

Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Оніщук повідомила про затримання в обласному центрі групи хуліганів, які нападали на самотніх перехожих.

"Зранку соціальні мережі облетіло відео, в якому на вулицях Івано-Франківська нападали на самотніх перехожих, зокрема людей похилого віку. Невідомі наносили удари своїм жертвам, використовуючи при цьому газові балончики... Правоохоронці оперативно встановили учасників правопорушень та одну жінку - потерпілу. Хулігани доставлені в місцеве управління поліції і дають свідчення", - написала Онищук у телеграмі в неділю.

За її словами, поліція порушила кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

"Спільно з керівництвом правоохоронних органів області провели нараду, на якій обговорили ситуацію щодо недопущення в області таких проявів у майбутньому. Такі вчинки ганебні й абсолютно неприпустимі в нашому суспільстві. Винуватці мають бути покарані. Хочу запевнити, що всі скоєні злочини отримають належну правову оцінку. Подібного більше не повинно повторитися!", - додала Оніщук.

 

 

 

Теги: #хулігани #івано_франківськ

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