Події

19:04 03.03.2024

В Одесі з-під завалів дістали тіло десятирічного хлопчика

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В Одесі з-під завалів дістали тіло десятирічного хлопчика

В Одесі дістали тіло 10-ти річного хлопчика з-під завалів будинку, зруйнованого внаслідок дронової атаки 2 березня 2024 р., повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Щойно під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років... Щирі співчуття рідним і близьким", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, в Одесі триває рятувальна операція на місці влучання російського БПЛА, удалося врятувати 5 осіб, однак відомо, що під завалами будинку ще можуть перебувати діти.

 

 

 

Теги: #удар #жертви #одеса

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