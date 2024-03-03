В Одесі з-під завалів дістали тіло десятирічного хлопчика

В Одесі дістали тіло 10-ти річного хлопчика з-під завалів будинку, зруйнованого внаслідок дронової атаки 2 березня 2024 р., повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Щойно під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років... Щирі співчуття рідним і близьким", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, в Одесі триває рятувальна операція на місці влучання російського БПЛА, удалося врятувати 5 осіб, однак відомо, що під завалами будинку ще можуть перебувати діти.