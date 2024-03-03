У лютому 2024 р. середньодобова кількість російських втрат була найвищою з початку війни - британська розвідка

У лютому поточного року середньодобова кількість російських втрат становила 983 людини на день, що є найвищим показником від початку повномасштабної агресії РФ, повідомляють у британській розвідці.

"Середньодобова кількість російських втрат (убитих і поранених) в Україні протягом лютого 2024 року була найвищою від початку війни і становила 983 особи на день. Збільшення середньодобового показника майже напевно відображає прихильність Росії до масових і затяжних бойових дій", - йдеться у звіті, опублікованому в неділю в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Зазначається, що "хоча з точки зору людських життів це дорогий захід, його результат посилив тиск на позиції України по всій лінії фронту".

Водночас у британській розвідці вказують, що втрати РФ під час війни в Україні, ймовірно, становили більше ніж 355 тис. осіб убитими і пораненими.