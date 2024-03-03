Події

13:22 03.03.2024

Окупанти готові ризикувати втратами авіації заради тактичних успіхів на сході України - ISW

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Окупанти готові ризикувати втратами авіації заради тактичних успіхів на сході України - ISW

Російські окупанти, ймовірно, готові ризикувати втратами авіації в прагненні домогтися тактичних успіхів уздовж лінії Авдіївка-Донецьк на сході України, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 2 березня.

"Попередні втрати російської авіації змушували російські сили тимчасово знижувати активність авіації на території України, але зрослий рівень втрат російської авіації в Україні останніми тижнями поки що не змусив російські сили значно знизити активність тактичної авіації", - ідеться в повідомленні.

Згідно з оцінкою ISW, росіяни тимчасово встановили обмежену й локальну перевагу в повітрі в останні дні захоплення Авдіївки.

"Російські сили, ймовірно, намагаються відновити цю обмежену і локальну перевагу в повітрі, щоб підтримати тактичне просування Росії в напрямку Авдіївки, і вирішили, що продовження наступальних операцій за підтримки з повітря переважує ризик втрати більшої кількості літаків", - зазначають аналітики.

У ISW продовжують вважати, що втрата 15 літаків і, можливо, кількох висококваліфікованих пілотів за два тижні не є незначною для окупантів з огляду на те, що РФ, ймовірно, має близько 300 різних винищувачів компанії "Сухой".

Теги: #звіт #isw

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