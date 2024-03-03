В Одесі під завалами виявлено тіло немовляти – ОВА

В Одесі під завалами будинку виявлено тіло немовляти, кількість постраждалих внаслідок російської атаки БПЛА зросла до 10 осіб, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Поруч із тілом жінки щойно знайдено тіло ще одного загиблого немовляти. Попередньо, дитині немає й рочку... Рятувальники продовжують розбирати завал", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

Раніше повідомлялося про дев'ятьох загиблих, серед них двоє дітей, і про дев'ятьох постраждалих, серед яких одна дитина.