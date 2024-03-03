До дев'яти збільшилася кількість жертв російської атаки Одеси безпілотниками
В Одесі під завалами зруйнованого багатоповерхового будинку знайшли тіло дев'ятої жертви російської атаки безпілотником, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Одеса. На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло дев'ятої загиблої людини", - йдеться в повідомленні.
Тривають роботи з деблокації, зазначили у відомстві.
Раніше повідомлялося про дев'ятьох постраждалих, серед яких одна дитина.
Росія в ніч на суботу атакувала Одесу безпілотниками.