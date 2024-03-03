Події

08:44 03.03.2024

До дев'яти збільшилася кількість жертв російської атаки Одеси безпілотниками

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До дев'яти збільшилася кількість жертв російської атаки Одеси безпілотниками

В Одесі під завалами зруйнованого багатоповерхового будинку знайшли тіло дев'ятої жертви російської атаки безпілотником, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Одеса. На місці російського удару по багатоповерхівці під завалами виявлено тіло дев'ятої загиблої людини", - йдеться в повідомленні.

Тривають роботи з деблокації, зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося про дев'ятьох постраждалих, серед яких одна дитина.

Росія в ніч на суботу атакувала Одесу безпілотниками.

 

 

 

Теги: #атака #жертви #одеса

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