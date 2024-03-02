Події

19:29 02.03.2024

У результаті обстрілу окупантів у Нікопольському районі поранено двох жінок

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Унаслідок артилерійського обстрілу Нікопольського району Дніпропетровської області поранено двох жінок, повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Сьогодні, 2 березня, окупанти гатили по Нікополю та Червоногригорівській громаді. Близько 11-ї години через ворожу атаку одного із сіл Нікопольського району поранення отримали дві місцеві жительки. Їм надано необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні Національної поліції в телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляється, "снарядами армії рф пошкоджено приватні будинки та господарські будівлі. У районному центрі від влучень сталося загоряння кафе".

"Слідчо-оперативні групи продовжують роботу на місцях", - інформують у Нацполіції.

 

 

 

Теги: #обстріли #нікопольська

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