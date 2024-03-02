Події

19:19 02.03.2024

У ПАРЄ засудили атаку російських дронів на Одесу

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У ПАРЄ засудили атаку російських дронів на Одесу

Президент ПАРЄ Теодорос Руссопулос засудив дронову атаку РФ на житловий будинок в Одесі в ніч на суботу, унаслідок якої семеро людей загинули та ще вісім поранено.

"Я рішуче засуджую атаку безпілотника на Одесу минулої ночі, яка призвела до поранень і руйнувань. Росія нестиме відповідальність за всі злочини, вчинені нею в Україні", - написав Руссопулос у соцмережі Х.

Раніше повідомлялося про 8 поранених, з яких 1 дитина, і 5 врятованих.

В Одесі через атаку дронів пошкоджено житлові багатоповерхові будинки, сімох людей поранено, серед них дитина, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у ніч на суботу.

 

Теги: #одеса #парє

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