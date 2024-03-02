Волонтери ТЧХУ беруть участь у рятувальній операції в Одесі на місці пошкодженого дроном РФ житлового будинку

Загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста (ТЧХУ) Одеської області бере участь у рятувальній операції на місці пошкодженого внаслідок влучання російського безпілотника багатоповерхового житлового будинку в обласному центрі в ніч із п'ятниці на суботу.





"На місці спільно з іншими рятувальними службами працює загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста Одеської області. Команда волонтерів бере участь у рятувальній операції. Встановлено намет, де надають першу допомогу та першу психологічну допомогу постраждалим", - написало ТЧХУ в суботу у Фейсбуці. Як зазначили в ТЧХУ, у наметі можна також зарядити гаджети та випити чаю.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Як повідомлялося, унаслідок влучання російського дрона в житловий багатоповерховий будинок загинули 4 людини, з них 1 дитина. Постраждали 8 осіб, у т.ч. 1 дитина. Врятовано 5 осіб.