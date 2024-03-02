Кулеба закликав Захід прискорити допомогу Україні: мета - діяти не "стільки, скільки буде потрібно", а "так швидко і так багато, скільки буде потрібно"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після чергової російської атаки закликав країни Заходу терміново діяти для забезпечення необхідної підтримки України.

"Ще одна руйнівна нічна атака російських військ на Харків, Одесу і Сумську область. В Одесі постраждав житловий будинок. Наразі повідомляється про двох загиблих і вісьмох поранених, включно з дитиною. Росія діє щоразу, коли Захід бездіяльний. За кожне слово, вимовлене з метою пояснити, чому не можна щось зробити для України, Росія забирає реальне людське життя", - написав міністр у соцмережі Х.

Він наголосив, що на кожну непоставлену платформу ППО Росія відповідає сотнями ракет і безпілотників, які атакують міста України.

"За кожен патрон, експортований з Європи замість того, щоб бути відправленим в Україну, Росія захоплює ще один квадратний метр європейської землі. Інвестуйте у виробництво, закупівлі та забороніть експорт за межі Європи просто зараз. Мета - діяти не "стільки, скільки буде потрібно", а "так швидко і так багато, скільки буде потрібно". Дійте!", - закликав Кулеба.