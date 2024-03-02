2 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 738 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 738 RUSSIAN AGRESSION

2 березня у світі відзначають Міжнародний день відкритих даних, Всесвітній день психічного здоров'я підлітків, День народження компакт-диска, Всесвітній день інформаційної архітектури, Міжнародний день порятунку кішок, Міжнародний день сірника.

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Феодота, святителя Іова, митрополита Київського і всієї Русі.

Всесвітній день інформаційної архітектури

Всесвітній день інформаційної архітектури відзначається в першу суботу березня з 2012 року. За підтримки Інституту інформаційної архітектури та засновника урочистості Річарда Вурмана подію святкують працівники цієї галузі щороку. Інформаційна архітектура тісно пов'язана з ІТ. Це поняття означає графічну структуру даних, засновану на інформаційних технологіях.

Всесвітній день психічного здоров'я підлітків

2 березня - Всесвітній день психічного здоров'я підлітків - подія, що з'явилася 2020 року за ініціативи американського бренду молодіжного одягу Hollister. Компанія створила проєкт, який полягає в допомозі різним організаціям, діяльність яких пов'язана з психічною рівновагою підлітків. Ініціатива була підтримана Міжнародною асоціацією із запобігання самогубствам (IASP) і підтримується багатьма організаціями в усьому світі.

Метою Всесвітнього дня психічного здоров'я підлітків є підвищення обізнаності тінейджерів про психічне благополуччя та подолання невпевненості в собі за допомогою медитацій, танців, музики, спорту. Воно покликане заохочувати підлітків спілкуватися між собою в соціальних мережах і демонструвати власний спосіб подолання психологічного дискомфорту.

Компакт-диску - 40

Щороку 2 березня день народження святкує компакт-диск. Саме цього дня 1983 року у Великій Британії компанії Polygram, Philips і Sony продемонстрували світові перший компакт-диск із програвачем.

Ще цього дня:

1918 - В УНР ухвалено перший закон про громадянство України;

1923 - У США вийшов перший номер журналу "Time" - 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин;

1933 - Прем'єра культового художнього фільму Меріана Купера "Кінг-Конг";

1949 - Закінчився перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі. Він тривав 94 години і був здійснений на літаку Lucky Lady II (B-50 Superfortress);

1972 - З мису Канаверал стартував космічний апарат "Піонер-10", який першим досяг третьої космічної швидкості та почав досліджувати Юпітер;

1993 - Засновано Академію медичних наук України.

Церковне свято

День пам'яті священномученика Феодота, єпископа Киринейського, який жив у 4 столітті

Феодот Киринейський народився в малоазійській Галатії. Він був сином християн і ще в молодості вирізнявся грамотністю і чеснотою.

Пізніше був єпископом Киринії, міста на Кіпрі. Відкрито проповідував у часи гонінь на християн під час правління імператора Лікінія (307-324). Феодота ув'язнили, катували, але він терпляче все зносив і молився. Багато язичників, побачивши його геройське терпіння, навернулися до Христа. Пізніше його звільнили і він ще два роки керував Церквою в Киринії.

День пам'яті Іова (Борецького), митрополита Київського і всієї Русі

Іов Борецький (у миру Іван Борецький) - видатний український православний церковний діяч, письменник і полеміст. Канонізований Українською православною церквою Київського патріархату 2008 року.

Народився 1560 року в селі Бірча. Був священиком, ректором Львівської братської школи і першим ректором Київської братської школи.

З 1620 до 1631 року Іов Борецький обіймав посаду митрополита Київського, Галицького і всієї Русі. Його вважають духовним і політичним наставником Петра Могили. Йов Борецький виступав проти Руської уніатської церкви та єзуїтів на українських землях Речі Посполитої.

Іменини: Маріанна, Мар'яна, Міна, Парфутій, Пилип, Роман, Федір.