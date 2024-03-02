2 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день
ДЕНЬ 738 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 738 RUSSIAN AGRESSION
2 березня у світі відзначають Міжнародний день відкритих даних, Всесвітній день психічного здоров'я підлітків, День народження компакт-диска, Всесвітній день інформаційної архітектури, Міжнародний день порятунку кішок, Міжнародний день сірника.
Православна церква вшановує пам'ять священномученика Феодота, святителя Іова, митрополита Київського і всієї Русі.
Всесвітній день інформаційної архітектури
Всесвітній день інформаційної архітектури відзначається в першу суботу березня з 2012 року. За підтримки Інституту інформаційної архітектури та засновника урочистості Річарда Вурмана подію святкують працівники цієї галузі щороку. Інформаційна архітектура тісно пов'язана з ІТ. Це поняття означає графічну структуру даних, засновану на інформаційних технологіях.
Всесвітній день психічного здоров'я підлітків
2 березня - Всесвітній день психічного здоров'я підлітків - подія, що з'явилася 2020 року за ініціативи американського бренду молодіжного одягу Hollister. Компанія створила проєкт, який полягає в допомозі різним організаціям, діяльність яких пов'язана з психічною рівновагою підлітків. Ініціатива була підтримана Міжнародною асоціацією із запобігання самогубствам (IASP) і підтримується багатьма організаціями в усьому світі.
Метою Всесвітнього дня психічного здоров'я підлітків є підвищення обізнаності тінейджерів про психічне благополуччя та подолання невпевненості в собі за допомогою медитацій, танців, музики, спорту. Воно покликане заохочувати підлітків спілкуватися між собою в соціальних мережах і демонструвати власний спосіб подолання психологічного дискомфорту.
Компакт-диску - 40
Щороку 2 березня день народження святкує компакт-диск. Саме цього дня 1983 року у Великій Британії компанії Polygram, Philips і Sony продемонстрували світові перший компакт-диск із програвачем.
Ще цього дня:
1918 - В УНР ухвалено перший закон про громадянство України;
1923 - У США вийшов перший номер журналу "Time" - 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин;
1933 - Прем'єра культового художнього фільму Меріана Купера "Кінг-Конг";
1949 - Закінчився перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі. Він тривав 94 години і був здійснений на літаку Lucky Lady II (B-50 Superfortress);
1972 - З мису Канаверал стартував космічний апарат "Піонер-10", який першим досяг третьої космічної швидкості та почав досліджувати Юпітер;
1993 - Засновано Академію медичних наук України.
Церковне свято
День пам'яті священномученика Феодота, єпископа Киринейського, який жив у 4 столітті
Феодот Киринейський народився в малоазійській Галатії. Він був сином християн і ще в молодості вирізнявся грамотністю і чеснотою.
Пізніше був єпископом Киринії, міста на Кіпрі. Відкрито проповідував у часи гонінь на християн під час правління імператора Лікінія (307-324). Феодота ув'язнили, катували, але він терпляче все зносив і молився. Багато язичників, побачивши його геройське терпіння, навернулися до Христа. Пізніше його звільнили і він ще два роки керував Церквою в Киринії.
День пам'яті Іова (Борецького), митрополита Київського і всієї Русі
Іов Борецький (у миру Іван Борецький) - видатний український православний церковний діяч, письменник і полеміст. Канонізований Українською православною церквою Київського патріархату 2008 року.
Народився 1560 року в селі Бірча. Був священиком, ректором Львівської братської школи і першим ректором Київської братської школи.
З 1620 до 1631 року Іов Борецький обіймав посаду митрополита Київського, Галицького і всієї Русі. Його вважають духовним і політичним наставником Петра Могили. Йов Борецький виступав проти Руської уніатської церкви та єзуїтів на українських землях Речі Посполитої.
Іменини: Маріанна, Мар'яна, Міна, Парфутій, Пилип, Роман, Федір.