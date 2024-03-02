Кіпер: Чергова терористична атака росіян проти цивільного населення Одеси

Ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку, один під'їзд зруйновано вщент, заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у суботу вночі.

"Станом на 5 ранку відомо про одного загиблого чоловіка. Ще семеро людей дістали поранення, серед них одна дитина. Серед постраждалих вагітна жінка, вона в середньому ступені тяжкості в лікарні. Ще троє людей із численними пораненнями також госпіталізовані, серед них 26-річна дівчина у важкому стані, решта двоє - у стані середньої тяжкості. Лікарі роблять усе можливе. Трьом людям, включно з трирічною дитиною, медичну допомогу надано на місці", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

"Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть перебувати люди", - повідомив Кіпер.