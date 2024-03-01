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15:32 01.03.2024

ПС ЗСУ в лютому збили 13 російських літаків, це найкращий результат із жовтня 2022 року - Міноборони України

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ПС ЗСУ в лютому збили 13 російських літаків, це найкращий результат із жовтня 2022 року - Міноборони України

 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) в лютому збили 13 російських літаків: 10 винищувачів-бомбардувальників Су-34, два винищувачі Су-35 і один літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50, повідомляє Міністерство оборони України.

"Це найкращий результат із жовтня 2022 року", - зазначається в повідомленні Міноборони в телеграм-каналі у п'ятницю.

"Вдячні нашим воїнам за ефективну роботу. І нашим партнерам - за посилення можливостей протиповітряної оборони України", - наголошується в повідомленні.

"Разом ми переможемо", - впевнені в Міноборони.

Пост проілюстровано графіком збиття російських літаків у лютому.

 

Теги: #міноборони #зсу #літаки

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