Події

13:25 01.03.2024

ТЧХУ допомогло евакуйованим із Покровська до Мукачева

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ТЧХУ допомогло евакуйованим із Покровська до Мукачева

Представники Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) були серед тих, хто зустрічав на залізничному вокзалі Мукачева евакуаційний потяг, що прибув із Покровська Донецької області.

"Команда напрямку психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (Українського Червоного Хреста - ІФ-У) працювала з родинами на місці, надаючи першу психологічну допомогу всім, хто цього потребував. Крім того, загони швидкого реагування супроводжували колони до місця нового проживання родин", - повідомило ТЧХУ в п'ятницю у фейсбуці.

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У ТЧХУ уточнили, що 35 евакуйованих, серед яких 19 дітей, розмістили в прихистках у селах Імстичово та Противень (Хустський район Закарпатської області).

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Теги: #евакуація #покровськ #тчху

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