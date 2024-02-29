Події

21:59 29.02.2024

Міноборони виграло міжнародний арбітраж на понад 19 млн грн

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Міноборони виграло міжнародний арбітраж на понад 19 млн грн

Міжнародний арбітраж ухвалив два рішення, якими присудив стягнути з іноземних суб'єктів господарювання на користь Міністерства оборони України кошти загальною сумою близько 491 399 дол. США (понад 19 млн грн), повідомляють на сайті Міноборони 29 лютого.

"Згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами на закупівлю речового майна, Міноборони повністю виконало свої зобов'язання та вчасно оплатило вартість товару. Однак іноземні постачальники порушили терміни постачання. У звʼязку з цим Міноборони звернулось до міжнародного арбітражу щодо стягнення штрафних санкцій. Арбітраж позов задовольнив", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що Міністерство оборони України відстежує виконання постачальниками взятих зобов'язань, щоб українські війська вчасно отримували всі види послуг, які забезпечує відомство.

 

 

 

Теги: #міноборони #арбітраж

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