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20:07 29.02.2024

СБУ: 15 років в'язниці отримав соратник Киви, який шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині

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СБУ: 15 років в'язниці отримав соратник Киви, який шпигував за комплексами ППО на Дніпропетровщині

Суд засудив до 15-річного тюремного ув'язнення жителя м. Дніпро, який збирав і передавав спецслужбам країни-агресора розташування української ППО поблизу обласного центру, повідомляє Служба безпеки України (СБУ).

"Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський агент, який діяв на Дніпропетровщині. Зловмисник входив до найближчого оточення зрадника іллі киви, якого наприкінці 2023 року ліквідували в росії, де він переховувався від правосуддя", - йдеться в повідомленні СБУ в nелеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, засуджений також очолював у Дніпрі громадське об'єднання, яке було підконтрольне забороненій партії ОПЗЖ. "Ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення рф для проведення підривної діяльності на користь окупантів. За даними слідства, зловмисник намагався виявити та передавав агресору локації української ППО поблизу обласного центру. Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника під час спецоперації на території регіону восени 2022 року", - інформує СБУ.

Як встановило розслідування, засудженим є місцевий житель, "ідеологічний прихильник рашизму, який у 2014 році познайомився з кивою. Після 24 лютого 2022 року чоловік перейшов на прямий зв'язок з представником російської розвідки. Для комунікації використовували анонімні чати в популярному месенджері", - повідомляє СБУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років в'язниці.

 

Теги: #сбу #дніпро #зрадник

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