1-5 березня можливе підвищення рівня води в Дніпрі - Укргідрометцентр

1-5 березня в Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води в річці Дніпро з короткочасним досягненням відміток початкового затоплення заплав і знижених прирічкових територій (І рівень небезпеки - жовтий), попереджає Український гідрометцентр.

"Коливання можливі внаслідок скидів води з Київського водосховища. Рятувальні служби перебувають на постійному зв’язку з Українським гідрометцентром, що постійно аналізує розвиток гідрометеорологічної ситуації в басейні р. Дніпро", - повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Крім того, комунальне підприємство "Плесо" щодня моніторить рівень води в Русанівській протоці для запобігання можливим підтопленням. Дані про рівень води оновлюють щодня на сайті підприємства.