Події

15:39 29.02.2024

1-5 березня можливе підвищення рівня води в Дніпрі - Укргідрометцентр

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1-5 березня можливе підвищення рівня води в Дніпрі - Укргідрометцентр

1-5 березня в Києві та Бориспільському районі Київської області можливі різкі коливання рівнів води в річці Дніпро з короткочасним досягненням відміток початкового затоплення заплав і знижених прирічкових територій (І рівень небезпеки - жовтий), попереджає Український гідрометцентр.

"Коливання можливі внаслідок скидів води з Київського водосховища. Рятувальні служби перебувають на постійному зв’язку з Українським гідрометцентром, що постійно аналізує розвиток гідрометеорологічної ситуації в басейні р. Дніпро", - повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Крім того, комунальне підприємство "Плесо" щодня моніторить рівень води в Русанівській протоці для запобігання можливим підтопленням. Дані про рівень води оновлюють щодня на сайті підприємства.

Теги: #дніпро #рівень_води

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