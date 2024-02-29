Європарламент закликав країни ЄС збільшити і прискорити військову підтримку Україні

Європейський парламент закликав країни-члени Європейського Союзу збільшити і прискорити військову підтримку Україні, підтримавши пропозицію виділяти на це 0,25% від свого ВВП щорічно.

Відповідну резолюцію було проголосовано в четвер у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європарламенту. "За" проголосував 451 депутат, "проти" - 46 і 49 утрималися. Загалом у голосуванні взяли участь 546 депутатів.

"(ЄП) Підтверджує свою підтримку послідовного надання військової допомоги Україні доти, доки це необхідно, і в будь-якій формі, необхідній для перемоги України; визнає зусилля, докладені державами-членами з надання та високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки з координації військової підтримки України станом на сьогодні; повторює свій заклик до держав-членів значно збільшити та прискорити свою військову підтримку, зокрема, надання зброї та боєприпасів у відповідь на чітко визначені потреби, з метою не лише дозволити Україні захистити себе від атак Росії, а й дати можливість відновити повний контроль над усією своєю міжнародно визнаною територією; наголошує, що недостатні та із затримками постачання зброї та боєприпасів ризикують підірвати вжиті досі зусилля; висловлює занепокоєння тим, що цільового показника в 1 млн боєприпасів не буде досягнуто, як обіцяно; закликає держави-члени та Європейську службу зовнішніх дій представити парламенту інформацію щодо минулих постачань військової допомоги Україні, включно з аудитом, проведеним Службою, та обсягом допомоги, яку держави-члени готові виділити протягом 2024 року", - йдеться в резолюції.

У ЄП також висловили думку, що не має бути "добровільних обмежень" на військову допомогу Україні та відзначили величезну різницю у військовій підтримці, що надається державами-членами ЄС, у відсотках від їхнього ВВП. "(ЄП) закликає до необхідних інвестицій у європейську оборонно-промислову базу, щоб суттєво збільшити виробництво, для задоволення потреб України та поповнення виснажених запасів держав-членів ЄС; наголошує, що Україна особливо потребує сучасних систем ППО, ракет великої дальності, таких як TAURUS, Storm Shadow/SCALP та інших, сучасних бойових літаків, різних типів артилерії та боєприпасів, зокрема, 155 мм, дронів і озброєння, щоб їм протистояти", - деталізується в резолюції.

Крім того, ЄП висловився на підтримку пропозиції про те, щоб усі держави-члени ЄС і союзники з НАТО підтримували Україну у військовому відношенні на щонайменше 0,25% свого ВВП щорічно. "(ЄП) закликає до загального збільшення фінансової стелі Європейського фонду миру і наполягає на тому, що це має використовуватися, зокрема, для закупівлі наявних боєприпасів на світовому ринку для задоволення потреб України; закликає уряди держав-членів негайно вступити в діалог з оборонними компаніями, щоб гарантувати, що виробництво і постачання, зокрема, боєприпасів, снарядів і ракет, для України мають пріоритет над замовленнями з інших третіх країн; закликає ЄС та його держави-члени вивчити можливості створення спільних підприємств і тісної співпраці з оборонними підприємствами третіх країн-однодумців з метою забезпечення України необхідними боєприпасами; наполегливо закликає, зокрема, найбільші держави-члени ЄС, які володіють значним оборонно-промисловим потенціалом, значно та терміново збільшити військову допомогу Україні; закликає Палату представників США ухвалити пакет військової допомоги Україні без жодних подальших затримок", - ідеться в документі.

Європарламент також привітав укладення угод про безпеку між Україною та Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією та Італією відповідно до спільної декларації G7 про підтримку України і закликає інших партнерів-однодумців наслідувати цей приклад. "(ЄП) наголошує, що ці безпекові угоди не можуть розглядатися як заміна майбутнього членства в НАТО; вітає прогрес, досягнутий щодо практичних деталей і фінансової стелі нового Фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру, який підтримуватиме постачання військової техніки Україні через спільні європейські ініціативи із закупівель", - наголошується в резолюції.

Звертаючись до питання відповідальності РФ, ЄП знову закликав Європейську комісію, високого представника та держави-члени працювати разом з Україною та міжнародним співтовариством над створенням спеціального трибуналу для розслідування та судового переслідування злочинів агресії, скоєних проти України лідерами Росії та їхніми союзниками, такими, як режим у Білорусі.

ЄП також закликав Україну ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду і поправки до нього та офіційно стати членом МКС, щоб "підтримати міжнародні зусилля зі встановлення відповідальності за серйозні міжнародні злочини".

ЄП вимагає від Росії та Білорусі повернути депортованих із України дітей. "Примусове переселення і депортація українських дітей, що тривають, зокрема з дитячих установ, у Росію та Білорусь, а також їх примусове всиновлення російськими сім'ями є порушенням українського й міжнародного права; наголошує, що насильницьке передання дітей однієї групи в іншу групу є злочином геноциду, згідно зі статтею II Конвенції про геноцид; вимагає, щоб російська й білоруська влада забезпечила негайне повернення всіх українських дітей", - ідеться в резолюції.

ЄП також засудив намір Росії провести 15-17 березня на тимчасово окупованих територіях України президентські вибори і наголосив, що не визнає результати цих незаконних виборів.