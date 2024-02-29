Голова Євроюсту: Злочини РФ проти культурної спадщини України можуть кваліфікуватися як злочини проти людства

Злочини РФ проти культурної спадщини України можуть кваліфікуватися як злочини проти людства, а також стосуються геноциду й злочину агресії, наголошує голова Євроюсту Ладіслав Хамран.

Виступаючи в четвер на міжнародній конференції в Києві United for Justice. United for Heritage, присвяченій розслідуванню злочину проти культурної спадщини України, Хамран розповів, що у війні РФ проти України, окрім людських втрат і руйнувань, є ще одна не менш важлива складова. "У тлі - іноді видимо, іноді не зовсім - відбувається ще одна катастрофа. Коли вторгнення розпочалося, президент путін не робив секрету з того, що його мета - знищити ідентичність і культуру української нації", - зазначив Хамран.

Він наголосив, що через злочини, спрямовані проти культурної спадщини України, РФ "намагається не лише знищити українські традиції та культуру, а й право українців на існування".

Хамран заявив, що національна й міжнародна юридична системи мають докласти всіх зусиль, щоб злочини проти культурної спадщини України - як воєнні злочини - не залишилися безкарними.

"Злочини проти об'єктів культурної спадщини також можуть кваліфікуватися як злочини проти людства", - повідомив він.

Голова Євроюсту наголосив, що розслідування фактів руйнувань об'єктів культурної спадщини мають стосунок і до розслідування злочину геноциду.

Крім того, як звернув увагу Хамран, злочини проти культурної спадщини співвідносяться і зі злочином агресії.

"У нас колективна відповідальність - захистити українську культуру і гарантувати, що справедливість здійсниться", - підсумував голова Євроюсту.